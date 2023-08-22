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Красивая история дружбы Жозе Моуринью и Дидье Дрогба - португалец хотел подписать форварда еще до работы в «Челси»

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В итоге получилось только в Лондоне, зато как!

Вот как сам Жозе вспоминает их знакомство.

«В первом матче, который мы играли против его команды, я едва сел на скамейку, как он забил. Дидье праздновал этот гол так будто это был его последний гол, толпа сошла с ума, шум был оглушительным.

В перерыве я нашел его в туннеле и сказал: «У меня нет денег, чтобы купить тебя, но может у тебя кузены, которые могут играть так же, как ты, в твоем Кот-д’Ивуаре?» Он засмеялся, обнял меня и сказал: «Однажды ты попадешь в клуб, который сможет меня купить».

«Шесть месяцев спустя я подписал контракт с «Челси». У меня было несколько вариантов, но я пришел и сказал: «Мне нужен Дидье Дрогба». Меня спрашивал: «Почему он?», «Почему не тот?», «Вы уверены, что он адаптируется?», «Он действительно так хорош?»… «Я хочу Дидье». Дрогба», — сказал я».

Его голы принесли мне многие титулы и награды, но главное, что остается со мной, так это бесчисленные истории, которые мы пережили».

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