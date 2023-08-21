10 комментариев

Команды АПЛ усиливают свои составы новыми игроками, а новые игроки приводят в клубы своих жен и девушек. Все они настоящие красотки!

Предлагаем посмотреть, на трибунах каких клубов роскошных девушек в новом сезоне станет больше.

Фанни Гечек

21-летняя Фанни родилась в Будапеште и переехала в Англию в компании своего бойфренда Доминика Собослаи – новичка «Ливерпуля», пополнившего ряды «красных» за 60 млн евро.

Фанни изучала маркетинг в университете, а также профессионально занималась теннисом.

Джулия Пасторе

24-летняя итальянка настоящая модница. Она разрабатывает одежду, модифицируя подержанные вещи со своей компанией Juliette.24 Club.

Джулия встречается с новичком «Ньюкасла» Сандро Тонали с 2019 года.

Лаура Род Сондергард

Великолепная Лаура родом из Дании, как и ее бойфренд Расмус Хейлунд, перешедший в «Манчестер Юнайтед» за 72 миллиона фунтов. Теперь девушка будет поддерживать его в Англии.

София Тоаче

24-летняя мексиканка София – девушка игрока «Вест Хэма» Эдсона Альвареса, который пришел, чтобы заменить Деклана Райса.

Пара начала встречаться в 2018 году и уже воспитывает дочь.

Мелани Камайю

Доктор Мелани — бизнесвумен, филантроп и сопредседатель фонда Андре Онана.

Квалифицированный фармацевт, 26-летняя девушка начала встречаться с новым голкипером «МЮ» в 2019 году.

Два года спустя карьера Онана чуть не пошла под откос после того, как ему запретили играть на 12 месяцев из-за положительного результата теста на запрещенное вещество фуросемид. Вратарь утверждал, что это лекарство его жены и что он принял его по ошибке, при поддержке «Аякса» обжаловал решение, и Спортивный арбитражный суд сократил его дисквалификацию до девяти месяцев.

Фабиа Люсия Валерия

Макс Ааронс пополнил ряды «Борнмута», и Фабиа будет поддерживать его на трибунах.

Модель и инфлюенсер регулярно делится с многочисленными подписчиками новыми фотографиями и стильными советами.

Дана Вошина

Дана встречается с новичком «Тоттенхэма» Манором Соломоном с 2018 года.

После аренды в «Фулхэме» в прошлом сезоне Дана явно была рада вернуться в Лондон, поделившись сообщением о том, как она гордилась своим кавалером на его презентации в «Тоттенхэме».

Миа Реган

Еще в июне «Брентфорд» объявил о трансфере Ромео Бекхэма из «Интер Майями». Сын Дэвида привнесет в клуб не только свой футбол и громкое имя, но и девушку – Мию Реган – модель и любимицу социальных сетей.

У 20-летней Мии почти 700 000 подписчиков, с которыми она делится своим гламурным образом жизни.