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🎥 Майка Ричардс доказывал Кину и Невиллу, что он играл лучше Гари. Рой мастерски ответил экс-защитнику «Сити»

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Рой Кин Рой Кин
Антуан Сибьерски
Джилл Скотт Джилл Скотт
Давид Соммей
Футбол Футбол

На съемках одного из эпизодов шоу The Оverlap в студии собрались представители двух Манчестеров. За красную сторону отвечали Рой Кин и Гари Невилл, а за синюю – Майка Ричардс и футболистка Джилл Скотт.

В какой-то момент экс-защитник «Ман Сити» решил доказать своим коллегам, что в свое время он играл лучше Невилла. Майка обратился к Гари: «Давайте наконец приметим слона, я был лучше, чем ты. Признай».

Невилл рассмеялся и ответил: «Это большой слон». Ричардс не сдался и продолжил убеждать собеседников: «Да был я, был. Я был лучше тебя где-то сезон».

Кин в своем фирменном стиле попытался закончить спор: «Ты не был лучше Гари».

Но полемика продолжилась! Между экс-футболистами состоялся забавный диалог.

Майка: «В чем-то я был лучше. Конечно, был!»

Рой: «Это если смотреть на тебя в составе команды».

Майка: «Да, но он [Невилл] был в превосходной команде. А я играл с Сибьерски и Давидом Соммеем».

Гари: «С кем?»

Майка: «Вот именно! С кем! Вот именно!»

Рой: «Да они бы сказали то же самое об игре с тобой».

Кин заставил смеяться обе стороны Манчестера, а заодно закончил спор. Оцените:

Вы, вероятно, думаете, почему Ричардс и Джилл – легенды «Сити» – сидят в футболках «Юнайтед». Все просто! Их команда уступила представителям «дьяволов» в квизе о Манчестерском дерби. В наказание проигравшие должны были надеть на себя футболки заклятого соперника.

Разумеется, спортивные достижения Невилла выглядят намного солиднее свершений Ричардса. Зато Майке нет равных в создании шоу. Он регулярно веселит зрителей в программах на британском и американском ТВ, а недавно устроил настоящий концерт на «Олд Траффорд».

Но все же игроки «Сити» и «МЮ» в чем-то могут согласиться. Например, Кин и Ричардс решили, что Невилл – главный «большой ребенок» среди всех спортивных телеведущих.

Как же здорово наблюдать за бывшими игроками, которые нашли себе новое призвание. Верно?

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