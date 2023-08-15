13 комментариев

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«А теперь у нас столько порванных «крестов»: Гвардиола прочел мощную речь о слишком плотном графике футболистов

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Новый футбольный сезон едва успел начаться, а в лазарете с серьезными травмами уже оказались сразу несколько именитых игроков. Милитао и Куртуа с разницей всего в несколько дней порвали «кресты». Они вряд ли успеют восстановиться в этом сезоне.

В матче 1-го тура АПЛ Де Брюйне также получил травму. Гвардиола сообщил, что его подопечный выбыл из строя на 3-4 месяца.

Пеп связывает высокую травматичность футболистов с их перегруженным графиком. Слова испанца передает издание Diario AS:

«В моей первой предсезонке в качестве игрока у меня было 25 дней, чтобы подготовиться к первому официальному матчу. Мы играли против рижского «Сконто» за выход в Лигу чемпионов, которую мы в итоге выиграли. Теперь у футболистов на подготовку есть только четыре или пять дней, а теперь взгляните, сколько игроков порвали «кресты».

Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают интенсивные матчи, дерби, большие игры с серьезными соперниками. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться. Ведь шоу должно продолжаться! Если не будет Куртуа, вместо него появится кто-то другой, верно? И если Милитао там не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если Кевина [Де Брюйне] не будет, тогда и его кто-то заменит.

Игроки заканчивают выступать в Лиге чемпионов, затем отправляются играть за свои сборные на две-три недели. При этом я не говорю, что выступать за сборную своей страны плохо. Давайте лучше взглянем на клубным чемпионат мира в конце года, когда нам придется ехать в США и играть с какими-то клубами, хотя раньше были только Кубок Либертадорес и Лига чемпионов.

Матчей слишком много. Нам придется адаптироваться, постараться пройти через это, очень мало тренироваться, много времени проводить дома и привносить энергию в игры».

Согласны с Гвардиолой? Как относитесь к предсезонным матчам и турнирам?

13 комментариев

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Yelzin Teheda
футбол это больше не игра, это бизнес. жестокий и безкомпроснный
+5
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#SharkTeam
Травмы это действительно проблема. Конечно, клубы могут набрать игроков, но травмированным игрокам от этого не легче. В этом плане Пеп прав, что поднимает вопрос о здоровье
+4
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Vasily OVV
Футбола стало слишком много. Его уже не ждешь, потому что все не пересмотреть.
+3
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Anatoliy Bakaev
Пока на поле не начнут умирать (Эриксен только начало, и хорошо что жив), не поймут и не прекратят.
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Рафаэль Рафаэль
Может тогда не надо было брать кдбр в штаты? Может резервные составы ставить?
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Wagner
Странно, что Пеп не ратует за любительский спорт.
Миллионные зарплаты даром не дают. Миллионы надо отработать.
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Nick Black
"И денег нам так много платят , девать некуда" - также пожаловался тренер.
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ivan kokosh
ну так пусть владельцы отменят предсезонные турниры, лол )
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Live_Kost
Ответ #SharkTeam
Травмы это действительно проблема. Конечно, клубы могут набрать игроков, но травмированным игрокам от этого не легче. В этом плане Пеп прав, что поднимает вопрос о здоровье
Когда об этом говорил Клопп, вы говорили, что он ноет
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#SharkTeam
Ответ Live_Kost
Когда об этом говорил Клопп, вы говорили, что он ноет
Тот в ротацию не умеет, загоняет игроков. После Роджерса когда только пришел сколько травм было?
Ну и аргументы вроде другие у него были
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Эден Азар
Ответ Wagner
Странно, что Пеп не ратует за любительский спорт. Миллионные зарплаты даром не дают. Миллионы надо отработать.
Вот эта баранья логика меня просто поражает. Раз им платят миллионы значит нужно им каждые три дня играть что ли? Они в первую очередь люди, то что им платят миллионы не значит что они становятся в миллион раз выносливее. А потом мы получаем кучу травм, выдохшиеся команды и уг футбол. Ради чего? Не лучше ли сделать чуть меньше матчей чтобы получать топ футбол и меньше травм? Нет, бл надо футболистов как лошадей гнать пока они не здохнут. Ну а хли, им же миллионы платят! Вы что ли платите? Они их не украли ни у кого, а честно заработали
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AndreyBSC
Ответ Рафаэль Рафаэль
Может тогда не надо было брать кдбр в штаты? Может резервные составы ставить?
Скорее всего, в контрактах на участие в турнирах прописано, кто из основы обязательно должен быть. Люди ведь ходят на звезд. И интерес к любительским турнирам тоже из-за них.
Поэтому привезти дубль = попасть на неустойку и подорвать репутацию
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