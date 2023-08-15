13 комментариев

Новый футбольный сезон едва успел начаться, а в лазарете с серьезными травмами уже оказались сразу несколько именитых игроков. Милитао и Куртуа с разницей всего в несколько дней порвали «кресты». Они вряд ли успеют восстановиться в этом сезоне.

В матче 1-го тура АПЛ Де Брюйне также получил травму. Гвардиола сообщил, что его подопечный выбыл из строя на 3-4 месяца.

Пеп связывает высокую травматичность футболистов с их перегруженным графиком. Слова испанца передает издание Diario AS:

«В моей первой предсезонке в качестве игрока у меня было 25 дней, чтобы подготовиться к первому официальному матчу. Мы играли против рижского «Сконто» за выход в Лигу чемпионов, которую мы в итоге выиграли. Теперь у футболистов на подготовку есть только четыре или пять дней, а теперь взгляните, сколько игроков порвали «кресты».

Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают интенсивные матчи, дерби, большие игры с серьезными соперниками. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться. Ведь шоу должно продолжаться! Если не будет Куртуа, вместо него появится кто-то другой, верно? И если Милитао там не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если Кевина [Де Брюйне] не будет, тогда и его кто-то заменит.

Игроки заканчивают выступать в Лиге чемпионов, затем отправляются играть за свои сборные на две-три недели. При этом я не говорю, что выступать за сборную своей страны плохо. Давайте лучше взглянем на клубным чемпионат мира в конце года, когда нам придется ехать в США и играть с какими-то клубами, хотя раньше были только Кубок Либертадорес и Лига чемпионов.

Матчей слишком много. Нам придется адаптироваться, постараться пройти через это, очень мало тренироваться, много времени проводить дома и привносить энергию в игры».

Согласны с Гвардиолой? Как относитесь к предсезонным матчам и турнирам?