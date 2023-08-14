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Масштабная перестройка «Челси». В команде осталось лишь 7 игроков, выступавших за «синих» в сезоне 21/22 🤯

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В мае 2022 года американский бизнесмен Тодд Боули выкупил «Челси», и с тех пор клуб взял курс на обновление. За год с небольшим в команде сменилось четыре тренера, а с игроками так и вовсе отдельная история.

«Челси» под руководством Боули уже вошел в историю, как один из самых щедрых клубов. Если верить данным Transfermarkt, то за три трансферных окна лондонцы потратили €818.49 млн, заработав на продажах €322.7 млн, и это еще далеко не окончательная сумма. «Синие» устроили настоящую охоту на юных, но уже заработавших славу футболистов, не жалея на них никаких средств. Буквально на этой неделе «Челси» перехватил у «Ливерпуля» аж двух молодых опорников: Ромео Лавиа и Мойсеса Кайседо.

За время правления Боули команда изменилась до неузнаваемости — в составе осталось всего 7 игроков, заставших Томаса Тухеля. На данный момент в «Челси» числятся 29 игроков (пока без Лавиа): 12 пришли этим летом, а 10 присоединились к «синим» в прошлом сезоне.

Изменения в команде отлично отражены в этой таблице:

Что любопытно, четверо из семи задержавшихся в клубе игроков — воспитанники «Челси»: Трево Чалоба, Льюис Холл, Лукас Бергстрем и Рис Джеймс.

Сезон только начался, и пока совершенно неясно, как проявит себя новая команда под руководством Почеттино, но, судя по проведенной работе, амбиции у «синих» очень серьезные.

5 комментариев

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GibsonFlyingV
Картинка зашакалена что ппц
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Sgi
Анна Стебакова, а можно свою инфографику сделать? Или вам нравится красть чужие ?
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Эден Азар
Ответ llolishe
И так не купили центр напа топ уровня
На рынке щас дефицит цн. Был кейн, но его бы леви в Челси не продал. Есть осимхен, но он слишком дорогой, руководство решило потратиться на другие позиции. Думаю клуб решил решить эту проблему в следующем году
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Conor Gallagher
Ответ llolishe
И так не купили центр напа топ уровня
Когда Джексон начнет напихать, по другому запоеш
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