Высокий уровень веры в команду.

Руководству и тренерскому штабу «Бернли» предстоит тяжелый разговор сразу с тремя игроками клуба. Команда Венсана Компани в первом туре АПЛ проиграла «Сити». Дубль на счету Холанда и Родри. После игры выяснилось, что некоторые игроки не верили в свою команду настолько, что включили норвежца в свои fantasy-составы и закапитанили его (дает увеличение очков в два раза).

Всего Холанда капитаном выбрали рекордные 73% пользователей, а благодаря двум голам он набрал солидные 13 очков. Более 5,7 млн менеджеров дали форварду повязку, причем 195 788 из них использовали буст тройного капитана.

Тройка игроков «Бернли», которая верила в Эрлинга и не верила в свою команду, − это Джош Браунхилл, Джек Корк и Ариянет Мурич. Двое из них, Корк и Мурич, так и не появились на поле, а Браунхилл вышел в самой концовке. Примечательно, что в прошлом запасной вратарь «Бернли» Мурич принадлежал «Сити» и лишь в прошлом году перебрался в новый клуб на постоянной основе.

Браунхилл также потратил 5,5 млн фунтов на Джона Стоунза, но он пропустил игру из-за травмы, а его коллега Корк верил в Кевина Де Брюйне, который получил травму в первом тайме.

Голкипер «Бернли» Джеймс Траффорд выпустил себя в основе, но был из тех, кто решил оставить Холанда в запасе. Более того, вратарь назначил себя вице-капитаном (двойное количество очков, если не сыграет капитан), а в качестве защитников выбрал четверку Трент − Рис Джеймс − Данк − Эступиньян.

Как вычислили негодников? На прошлой неделе на сайте fplbot был опубликован список проверенных команд, составленных игроками АПЛ. Так стало известно о командах Рэмсдейла, Холдинга, Макгина, Брукса, Триппьера и некоторых других профессиональных футболистов.

В прошлом с Fantasy АПЛ уже был один скандал. Тогда игроки «Астон Виллы» и представители тренерского штаба внезапно убрали из составов Джека Гриллиша, чем слили информацию о его травме. Тогда некоторые команды запретили своим игрокам добавлять в свои команды одноклубников, а другие не видят в этом ничего плохого.