В первом туре Премьер-лиги «Ман Сити» разгромил «Бернли» со счетом 3:0. Но «бордовые» не унывают, ведь новый день принес команде новый трансфер! Клуб забрал у «Труа» Вильзона Одобера.

«Бернли» пора вручить «Оскар» за вклад в развитие футбольных анонсов, «бордовые» в очередной раз шедеврально сообщили о новом подписании.

На этот раз пресс-служба использовала сцену из известного ситкома «Офис». По сюжету откровенно расстроенная Пэм, одна из героинь сериала, говорит: «Но знаете, ничего страшного. Я в полном порядке. Все будет...»

Монолог девушки прерывается, когда кто-то входит в помещение. В «Офисе» Пэм перебивает Джим, который спустя долгое время решился признаться ей в чувствах. В видео «бордовых» в комнату заходит Вильзон с вопросом: «Могу ли я перейти в «Бернли»?»

Пэм отвечает короткое «да». Смотрите, как классно вышло:

Если вы пропустили, у «Бернли» теперь есть статус королей объявления новичков. Трансфер Натана Редмонда из «Бешикташа» клуб анонсировал сценой из сериала «Бруклин 9-9».

О переходе Зеки Амдуни клуб сообщил с помощью эпизода из «Телепузиков». А в январе «бордовые» отправили Лайла Фостера во вселенную «Шрека».

Интересно, что еще придет в голову креативщикам из «Бернли»?