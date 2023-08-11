In English, please
Блог

🎥 После разгрома от «Сити» «Бернли» вновь шедеврально представили новичка. На этот раз использовали сюжет из «Офиса»

Бернли Бернли
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Вильзон Одобер
Футбол Футбол

В первом туре Премьер-лиги «Ман Сити» разгромил «Бернли» со счетом 3:0. Но «бордовые» не унывают, ведь новый день принес команде новый трансфер! Клуб забрал у «Труа» Вильзона Одобера.

«Бернли» пора вручить «Оскар» за вклад в развитие футбольных анонсов, «бордовые» в очередной раз шедеврально сообщили о новом подписании.

На этот раз пресс-служба использовала сцену из известного ситкома «Офис». По сюжету откровенно расстроенная Пэм, одна из героинь сериала, говорит: «Но знаете, ничего страшного. Я в полном порядке. Все будет...»

Монолог девушки прерывается, когда кто-то входит в помещение. В «Офисе» Пэм перебивает Джим, который спустя долгое время решился признаться ей в чувствах. В видео «бордовых» в комнату заходит Вильзон с вопросом: «Могу ли я перейти в «Бернли»?»

Пэм отвечает короткое «да». Смотрите, как классно вышло:

Если вы пропустили, у «Бернли» теперь есть статус королей объявления новичков. Трансфер Натана Редмонда из «Бешикташа» клуб анонсировал сценой из сериала «Бруклин 9-9».

О переходе Зеки Амдуни клуб сообщил с помощью эпизода из «Телепузиков». А в январе «бордовые» отправили Лайла Фостера во вселенную «Шрека».

Интересно, что еще придет в голову креативщикам из «Бернли»?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий