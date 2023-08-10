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🎥 Журналист сказал Гвардиоле, что «Бавария» подписала Кейна. Забавная реакция Пепа попала на видео

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«Бавария» не первый сезон гоняется за Кейном. Этим летом мюнхенцы подобрались к заветному игроку максимально близко.

«Тоттенхэм» принял предложение на сумму более 100 млн евро за нападающего, утверждает The Athletic. Решающий голос остается за Харри. По сведениям Sky Sports, англичанин склоняется к тому, чтобы остаться со «шпорами».

Сага Кейна добралась и до Гвардиолы. В преддверии старта Премьер-лиги Пеп общался с прессой. Журналист начал говорить тренеру «Сити» о том, что «Бавария» и «Тоттенхэм» договорились о трансфере Харри.

Удивленный Гвардиола повернулся к своему помощнику и, подняв брови, спросил: «Правда? Это официально?»

В динамике реакция Гвардиолы выглядит еще лучше.

Пользователи поспешили прокомментировать забавную мимику тренера:

💭 «Пеп понял, что теперь у всех соперников «Баварии» не осталось шансов».

💭 «А мне кажется, Пепа удивило то, что Леви все же согласился отпустить Кейна».

💭 «Гвардиола в голове приплюсовал «Сити» 6 очков».

💭 «Я когда прочел эту новость, сидел с таким же лицом».

Когда Пепу объяснили, что трансфер еще не оформлен, журналист попросил тренера сказать пару слов о Кейне:

«Все знают о его качествах. Он первоклассный нападающий. Он забивает голы может отдавать ассисты, владеет обеими ногами. Он исключительный нападающий, и он доказывал это долгие годы. Только Алан Ширер опережает его в гонке лучших бомбардиров. Но я не знаю, останется ли он, или Дэниэл Леви позволит ему уйти».

До старта Премьер-лиги осталось всего ничего. «Тоттенхэм» свой первый матч в новом сезоне проведет 13 августа, к этому моменту Кейн должен определиться со своим будущем.

Какое решение примет Харри, как считаете?

1 комментарий

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krealpmoney
Он на этих скринах похож на Вагнера Моуру, который Эскобара в Наркос сыграл))
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