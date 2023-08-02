Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что Мохамед Салах – самый сложный соперник в его карьере. Этот вопрос ему задал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд на своем YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

«Я думаю, что это Салах. При всем уважении к остальным, к Рияду (Марезу) в том числе, потому что я играл против него, когда он был в «Лестере», Салах абсолютно взрывной и неудержимый вингер.

Представьте себе его скорость против моей, мне конец. Когда Мохамед получает мяч в ноги и набирает темп, это невозможно, невозможно».