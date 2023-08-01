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😎 У Йошко Гвардиола в коллекции лишь три футболки - одну из них он даже не брал

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«Манчестер Сити» все ближе к трансферному рекорду.

Горожане договорились с «Лейпцигом» о выкупе Йошко Гвардиола за £77,6 млн.

Недавно выяснился любопытный факт о хорватском защитнике. Имея опыт игры против таких мастодонтов, как Эрлинг Холанд, Харри Кейн и Лионель Месси, у него на стене висит лишь три футболки.

Одна из них - футболка сборной Хорватии, а другая принадлежит его товарищу по сборной Филипу Кровиновичу, времен его выступления за «Бенфику».

Последний же счастливчик озадачил вообще всех. Отгадать это невозможно, поэтому сразу объявляем: У Гвардиола есть футболка экс-защитника «Челси» Райана Бертрана. И это при том, что он никогда ее у него не брал.

Этому есть объяснение.

«Его агент хотел подписать меня, но в конце концов ничего из этого не вышло, поэтому он прислал мне подписанную Бертраном футболку.

В детстве я восхищался Лионелем Месси, но теперь я все чаще наблюдаю за игроками своей позиции. На сегодня лучший Вирджил ван Дейк», - заявил хорват.

Вот вам и ценность футболки Бертрана.

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