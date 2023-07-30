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Нкунку рискует пропустить старт АПЛ. Новичок «Челси» получил травму и сильно хромал после товарищеского матча с «Дортмундом»

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Товарищеский матч «Челси» - «Боруссия Д» был омрачен неприятной травмой Кристофера Нкунку, которая теперь будет тревожить сердца фанатов лондонского клуба.

Француза заменили на 22-й минуте.

Кристофер вышел на газон в конце матча, но было заметно, как сложно дается ему каждый шаг. Видимо, Нкунку потребуется время на восстановление.

Один из фанатов спросил его: «Ты в порядке?» На что игрок, похоже, ответил «да» и пошел дальше. Без оптимизма в глазах.

Особенно неприятно и то, что первым соперником «Челси» в новом сезоне будет «Ливерпуль».

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