Болельщиков рассмешил такой креатив.

В прошлом сезоне «Арсенал» стал неожиданным претендентом на титул. Долгое время команда Артеты лидировала в АПЛ, но «Сити» Гвардиолы нагнал и перегнал «гуннеров».

Перед началом новой кампании руководство «Арсенала» решило установить на тренировочной базе темную копию чемпионского кубка. Как он выглядит можно посмотреть на видео ниже.

Он засветился во время экскурсии по клубной базе, которую организовал новичку Юрриену Тимберу футбольный директор Эду Гаспар.

«Здесь мы установили темный трофей, но есть способ сделать его блестящим. Мы сделаем его блестящим! [когда выиграем АПЛ]», − сказал Гаспар.

«Мне нравится это», − ответил ему Тимбер.

Болельщики высмеяли такой креатив от «Арсенала» в комментариях:

💭Какой трагичный креатив. Если бы так сделал «Тоттенхэм», их бы уже распяли.

💭Похоже, что лондонцы выиграли трофей самого кринжового клуба всех времен!

💭Почему это выглядит настолько драматично?

💭Золотистый интерьер как будто намекает, что они явно рассчитывали выиграть в прошлом году, но что-то пошло не так.

А вам понравилась такая задумка от «Арсенала»? Пишите в комментариях.