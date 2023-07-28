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⚡️ Кейн в шаге от перехода в «Баварию». Все решится в понедельник

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Сообщается, что Харри Кейн близок к переходу в «Баварию Мюнхен».

По информации Daily Mail, Кейн в шаге от переезда в Германию. Все решится в понедельник, когда состоится встреча генерального директора «Баварии» Яна Кристиана Дрисена, технического директора Марко Неппе и главы «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.

Утверждается, что «Бавария» уверена в достижении соглашения с клубом из Северного Лондона, несмотря на разногласия в £15 млн с точки зрения оценки трансферной стоимости игрока.

Немцы готовы предложить £75 млн, в то время как Леви оценивает футболиста в £90 млн.

Мюнхенский клуб оптимистично настроен, поскольку сам футболист желает переехать в Мюнхен.

Томас Тухель также отдает приоритет подписанию Кейна, поскольку Садьо Мане скоро покинет клуб.

Президент Баварии Герберт Хайнер ранее говорил о преследовании клубом капитана Англии.

Даже президент «Баварии Герберт Хайнер высказался о слухах: «Здесь, в Бундеслиге, у нас не так много звезд мирового уровня.

«Бавария» всегда старается подписывать лучших игроков. Харри Кейн - очень привлекательный вариант, капитан сборной Англии и лучший бомбардир. Он бы сделал Бундеслигу сильнее».

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