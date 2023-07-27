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😂😂😂 Защитник «Ньюкасла» попросил перенести медосмотр для перехода в «Уиган», что досмотреть реалити-шоу

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Правый защитник «Ньюкасла» Келланд Уоттс показал, что значит преданность.

Футболист отложил медицинское обследование, которое должно было завершить его переход в «Уиган», чтобы досмотреть реалити-шоу «Остров Любви».

Врач клуба Джонатан Тобин поделился необычным запросом Уоттса в соцсетях.

«Единственное медицинское обследование перед подписанием контракта, которое я когда-либо делал, пришлось отложить, потому что игрок настоял на просмотре «Острова любви». Это даже не шутка», - написал врач.

А какая у вас «красная линия»? «Игра престолов»? «Отчаянные домохозяйки»?

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