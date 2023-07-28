«Слишком много фолов для товарищеского матча»: тем временем Араухо на всем ходу сносит Жезуса 😱😱😱
Товарищеский матч «Арсенала» и «Барселоны» получился крайне противоречивым.
«Арсенал» увренно обыграл «Барсу» 5:3, чем явно расстроил главного тренера Хави, который, позабыв матч годичной давности, раскритиковал соперников за грубую игру и даже вступил в перепалку с Микелем Артетой.
А вот один из эпизодов матча - защитник каталонцев Рональд Араухо в подкате пытается отобрать мяч у нападающего «Арсенала», а по сути сносит на всех ходу бразильца Габриэла Жезуса.
Фол судья не зафиксировал, Арахо действительно коснулся до мяча, но разве это не игра в корпус?
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