Товарищеский матч «Арсенала» и «Барселоны» получился крайне противоречивым.

«Арсенал» увренно обыграл «Барсу» 5:3, чем явно расстроил главного тренера Хави, который, позабыв матч годичной давности, раскритиковал соперников за грубую игру и даже вступил в перепалку с Микелем Артетой.

А вот один из эпизодов матча - защитник каталонцев Рональд Араухо в подкате пытается отобрать мяч у нападающего «Арсенала», а по сути сносит на всех ходу бразильца Габриэла Жезуса.

Фол судья не зафиксировал, Арахо действительно коснулся до мяча, но разве это не игра в корпус?