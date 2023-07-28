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«Слишком много фолов для товарищеского матча»: тем временем Араухо на всем ходу сносит Жезуса 😱😱😱

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Рональд Араухо Рональд Араухо
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Товарищеский матч «Арсенала» и «Барселоны» получился крайне противоречивым.

«Арсенал» увренно обыграл «Барсу» 5:3, чем явно расстроил главного тренера Хави, который, позабыв матч годичной давности, раскритиковал соперников за грубую игру и даже вступил в перепалку с Микелем Артетой.

А вот один из эпизодов матча - защитник каталонцев Рональд Араухо в подкате пытается отобрать мяч у нападающего «Арсенала», а по сути сносит на всех ходу бразильца Габриэла Жезуса.

Фол судья не зафиксировал, Арахо действительно коснулся до мяча, но разве это не игра в корпус?

5 комментариев

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войд
Араухо это костолом,которого местные неадекватые кулэ сильно распиарили)
+6
-4
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Пацанчик реальный
Ответ войд
Араухо это костолом,которого местные неадекватые кулэ сильно распиарили)
Адекватных «кулес» в принципе не существует!
+3
-2
+1
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Aleksandr Danilov
Чистейший отбор мяча
+3
-3
0
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Nike of FW
Команда сделавшая 15 нарушений за тайм оправдывается тем, что, оказывается, на них в ответ тоже фолили (о ужас! должны были терпеть и молчать) .... по мне, так естественная реакция на такое поведение в товарняке.... тебя лупят - ты тоже начинаешь лупить ... Но зачем искать причинно-следственные связи , это ведь так сложно =)))) .... проще рубануть плюсиков на фанбазе реала , которая нынче на каникулах .... ЗЫ. Общался с некоторыми болельщиками Арсенала они тоже сошлись во мнении что первый тайм в исполнении Арсенала это перебор.Они как и я тоже боялись, что матч перейдет в мочилово либо закончится травмой кого-то из игроков. Так, что главный результат встречи - обошлось без травм. Ну ,а Арсенал был лучше это надо просто признать .
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