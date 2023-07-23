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😡🗑️ «Это непрофессионально». Комментатор MUTV назвал Хавертца мусором во время матча «Арсенал» - «МЮ». Фанаты возмущены

Кай Хавертц Кай Хавертц
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Даже товарищеский матч между «Арсеналом» и «МЮ» не может пройти без скандала. Только в этот раз футболисты ни при чем.

Комментатор MUTV назвал «мусором» полузащитника «Арсенала» Кая Хавертца прямо во время матча, несмотря на то, что его профессия - футболист.

Этим комментатором был экс-вингер «Юнайтед» Бен Торнли, который решил позволить себе больше, чем нужно.

Он сказал, что заменил бы Хавертца, потому что тот в первом тайме выглядел как мусор.

Фанаты недовольны.

💭 «Комментарии на MUTV веселые, но в них нет никакой объективности».

💭 «Комментатор MUTV полоскал Хавертца безостановочно».

💭 «Я не фанат Хавертца, но это совершенно недопустимо и непрофессионально для комментатора».

💭 «Официальные комментаторы MUTV называют кого-то мусором и дикарем - ну и позор».

4 комментария

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Максим Фомин
какой-то мусор всего лишь...нашим вон с Данией играть, а у нас г*вно на воротах©️...
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TravenS
Мусор не мусор, но неликвид однозначно. Может и найдут к нему подход, но что-то есть сомнения)
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Доминатор3000
У парня два товарняка за плечами,а его уже называют мусором 😅
Адаптируется к новой роли,нужно время.
Джака казался ужасным игроком,который постоянно получает красные и иногда забивает издалека.
Однако Артета нашёл ему роль.
Больше гол пас и ни одной красной.
Так что,жду прогресса Хавертца.
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CoTTo
В челси тоже плохо начинал
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