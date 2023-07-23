😡🗑️ «Это непрофессионально». Комментатор MUTV назвал Хавертца мусором во время матча «Арсенал» - «МЮ». Фанаты возмущены
Даже товарищеский матч между «Арсеналом» и «МЮ» не может пройти без скандала. Только в этот раз футболисты ни при чем.
Комментатор MUTV назвал «мусором» полузащитника «Арсенала» Кая Хавертца прямо во время матча, несмотря на то, что его профессия - футболист.
Этим комментатором был экс-вингер «Юнайтед» Бен Торнли, который решил позволить себе больше, чем нужно.
Он сказал, что заменил бы Хавертца, потому что тот в первом тайме выглядел как мусор.
Фанаты недовольны.
💭 «Комментарии на MUTV веселые, но в них нет никакой объективности».
💭 «Комментатор MUTV полоскал Хавертца безостановочно».
💭 «Я не фанат Хавертца, но это совершенно недопустимо и непрофессионально для комментатора».
💭 «Официальные комментаторы MUTV называют кого-то мусором и дикарем - ну и позор».
Адаптируется к новой роли,нужно время.
Джака казался ужасным игроком,который постоянно получает красные и иногда забивает издалека.
Однако Артета нашёл ему роль.
Больше гол пас и ни одной красной.
Так что,жду прогресса Хавертца.