Даже товарищеский матч между «Арсеналом» и «МЮ» не может пройти без скандала. Только в этот раз футболисты ни при чем.

Комментатор MUTV назвал «мусором» полузащитника «Арсенала» Кая Хавертца прямо во время матча, несмотря на то, что его профессия - футболист.

Этим комментатором был экс-вингер «Юнайтед» Бен Торнли, который решил позволить себе больше, чем нужно.

Он сказал, что заменил бы Хавертца, потому что тот в первом тайме выглядел как мусор.

Фанаты недовольны.

💭 «Комментарии на MUTV веселые, но в них нет никакой объективности».

💭 «Комментатор MUTV полоскал Хавертца безостановочно».

💭 «Я не фанат Хавертца, но это совершенно недопустимо и непрофессионально для комментатора».

💭 «Официальные комментаторы MUTV называют кого-то мусором и дикарем - ну и позор».