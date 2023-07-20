In English, please
Блог

«В будущем я хочу увидеть связку Джексона и Нкунку». Почеттино раскрыл планы на Николаса Джексона

Челси Челси
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Клубы Клубы
Николас Джексон Николас Джексон
Футбол Футбол

Маурисио Почеттино прокомментировал впечатляющий дебют Джексона за «Челси».

«Я думаю, что когда «Челси» подписывает такого игрока, это означает что-то важное. Это большой талант, которому нужно время, чтобы адаптироваться.

Безусловно, в будущем я хочу увидеть связку Джексона и Нкунку», - заявил наставник «Челси».

Гол и две передачи Джексона принесли «Челси» победу над «Брайтоном» | ПЛЕЙМЕЙКЕР

В товарищеском матче «Челси» против «Брайтона» Джексон отдал две голевые передачи и забил один мяч, проведя на поле 30 минут.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий