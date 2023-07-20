Маурисио Почеттино прокомментировал впечатляющий дебют Джексона за «Челси».

«Я думаю, что когда «Челси» подписывает такого игрока, это означает что-то важное. Это большой талант, которому нужно время, чтобы адаптироваться.

Безусловно, в будущем я хочу увидеть связку Джексона и Нкунку», - заявил наставник «Челси».

В товарищеском матче «Челси» против «Брайтона» Джексон отдал две голевые передачи и забил один мяч, проведя на поле 30 минут.