Что это было?

Клубы по всей Европе сейчас готовятся к началу футбольного сезона, до которого остается неделя или две, в зависимости от того, в какой стране и в какой лиге команда играет.

Клубы АПЛ имеют возможность выезжать на свои матчи за границу: такие команды, как «Челси» и «МЮ», к примеру, находятся в США. На более низких уровнях большинство клубов такой возможности не имеют, хотя «Рексхэм» из Д4 выбил себе матчи против двух команд элиты.

В самых низших дивизионах матчи начнутся уже через семь дней. Потому неудивительно, что некоторые команды решили провести последнюю подготовку в виде товарищеских матчей.

В пятницу команда «Гейтсхед», играющая в Национальной лиге (Д5), принимала «Данстон» из Северной Премьер-лиги Дивизиона 1 Восток (Д8).

Однако матч продлился всего тайм и был остановлен в перерыве из-за необычного инцидента. Как рассказали болельщики, внезапно на поле выехал катафалк и еще одна машина. Они дрифтовали по газону, а из окон вылетали листовки.

После этого странного заезда катафалк бросили по центру газона. Из него вышел человек в черной маске, сел во вторую машину и спокойно уехал.

По данным Northern Echo, на месте происшествия был замечен полицейский вертолет, который следил за развитием ситуации.

Как стало понятно из листовки, выброшенной на поле, это была акция против работника клуба, которого люди в масках обвиняют в преступлении против несовершеннолетних. Они настаивают на том, чтобы его выгнали из команды.