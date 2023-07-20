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«Арсенал» не заметил сборную МЛС и выиграл 5-0, а самый красивый мяч забил Габи Жезус: тонко перекинул вратаря из-за штрафной

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«Арсенал» уже обкатывает новичков в предсезонном турне, вчера лондонцы играли со сборной МЛС. Матч закончился победой команды Артеты 5-0, а самым красивым голом болельщики считают удар Габи Жезуса из-за пределов штрафной – бразилец аккуратно перекинул вратаря и открыл счет в матче.

Жезус не так часто бьет издалека – может, стоит пробовать больше?

1 комментарий

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jem777
У Жезуса показалось что рикошет был от защитника. Типа изначально он хотел сделать навес на дальний угол.)
Красоту положил Троссард. Ну и прекрасный голевой пас от Эдегора для гола Мартинелли.
Хаверц расстрелял в упор вратаря.)
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