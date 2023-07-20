«Арсенал» уже обкатывает новичков в предсезонном турне, вчера лондонцы играли со сборной МЛС. Матч закончился победой команды Артеты 5-0, а самым красивым голом болельщики считают удар Габи Жезуса из-за пределов штрафной – бразилец аккуратно перекинул вратаря и открыл счет в матче.

Жезус не так часто бьет издалека – может, стоит пробовать больше?