«Арсенал» не заметил сборную МЛС и выиграл 5-0, а самый красивый мяч забил Габи Жезус: тонко перекинул вратаря из-за штрафной
«Арсенал» уже обкатывает новичков в предсезонном турне, вчера лондонцы играли со сборной МЛС. Матч закончился победой команды Артеты 5-0, а самым красивым голом болельщики считают удар Габи Жезуса из-за пределов штрафной – бразилец аккуратно перекинул вратаря и открыл счет в матче.
Жезус не так часто бьет издалека – может, стоит пробовать больше?
Красоту положил Троссард. Ну и прекрасный голевой пас от Эдегора для гола Мартинелли.
Хаверц расстрелял в упор вратаря.)