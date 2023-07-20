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Хавертц жутко провалился в двух челленджах на технику, но исправил все голом и остановил поток мемов

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Кай Хавертц Кай Хавертц
Футбол Футбол

В конце июня «Арсенал» внезапно купил у «Челси» Кая Хавертца за 70+5 млн евро. Микель Артета и «Арсенал» очень рассчитывают на немца, который поражал интеллектом еще в 19 лет в Бундеслиге, но не очень ярко провел три года в «Челси» и будто остановился в развитии. Надежды «канониров» подтверждает факт, что они платили больше только за одного игрока (кхм, Николя Пепе за 80 млн евро).

Как проявит себя игрок в новом клубе – никому неизвестная и неподконтрольная вещь. Вчерашний Кай принял участие в двух челленджах на технику и точность: оба провалил и породил много мемов.

К счастью для болельщиков «Арсенал», Хавертц в порядке: в товарищеском матче со сборной МЛС Кай забил неплохой гол – примерно то же, что от него требовалось в челлендже.

2 комментария

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Andrey Yaroslavtsev
Это не товарищеский матч.
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Wekil Halylow
Хаверц будет играт вторую восмёрку как Эдогор я думаю он с этим спраится на ура
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