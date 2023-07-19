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«Никакого возврата по гарантии!» Хавертц поучаствовал в челлендже и это стало катастрофой

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Фаны «Арсенала» вряд ли обрадуются.

Лондонский «Арсенал» вовсю готовится к новому сезону и команда Артеты уже отправилась в США, где в ближайшие дни предстоит сыграть товарищеский матч. Он будет непростой − против сборной лучших игроков МЛС или Major League Soccer All-Stars. Игра пройдет в Вашингтоне.

Во вторник канониры поучаствовали в Cross-and-Volley челлендже − команду представлял Кай Хавертц. Задача была простой: один игрок подавал с фланга в штрафную, а второй, в нашем случае Хавертц, должен был забить в ворота, не дав мячу опуститься на газон.

По данным Goal.com, 24-летний футболист стал первым игроком в истории этого челленджа, который запорол все 14 попыток, хотя один раз он все же попал в створ. Похоже, что болельщикам «Арсенала» стоит начинать волноваться, ведь похожее проклятие в АПЛ как-то поймал Тимо Вернер.

💭Фанаты других клубов АПЛ оценили подобную неудачу Кая Хавертца, переведя все в шутки:

💭Кто-то удивлен? По-моему это его обычное состояние. Пересмотрите вторую и третью попытку. У вас нет дежавю? Вратарь мог взять стул и закурить сигару.

💭Что еще хуже, похоже, что он старался. В прошлом сезоне он всегда выглядел именно так, особенно в больших матчах. Видимо это его стиль.

💭«Арсенал», если вы хотите сдать его назад по гарантии, то у вас ничего не выйдет.

💭Просто напомню всем, что в «Челси» прошлого сезона он играл форварда.

Этим летом Кай Хавертц перебрался из «Челси» в «Арсенал» за 75 млн евро. Он подписал трехлетний контракт с клубом.

4 комментария

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Азат Ердынбеков
Мдаа, очень печально
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Chuha-Motibg
Самая большая проблема Кая как по мне, это то что он не имеет четкой позиции на поле. Не вингер, не ЦФ. Он скорее АПЗ, но мало кто сейчас использует АПЗ (10-ку). Челси круто продали его за 75. Возможно, Артета раскроет его в роли 8-ки, но иметь Одегара и Хаверца рядом с Райсом может стать проблемой в облронительной фазе.
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Mr@k
никак не пойму зачем он так нужен был Артете за такие деньги
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Пенс
А что здесь нового собственного? Он так весь сезон делал (и не один).
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