Фаны «Арсенала» вряд ли обрадуются.

Лондонский «Арсенал» вовсю готовится к новому сезону и команда Артеты уже отправилась в США, где в ближайшие дни предстоит сыграть товарищеский матч. Он будет непростой − против сборной лучших игроков МЛС или Major League Soccer All-Stars. Игра пройдет в Вашингтоне.

Во вторник канониры поучаствовали в Cross-and-Volley челлендже − команду представлял Кай Хавертц. Задача была простой: один игрок подавал с фланга в штрафную, а второй, в нашем случае Хавертц, должен был забить в ворота, не дав мячу опуститься на газон.

По данным Goal.com, 24-летний футболист стал первым игроком в истории этого челленджа, который запорол все 14 попыток, хотя один раз он все же попал в створ. Похоже, что болельщикам «Арсенала» стоит начинать волноваться, ведь похожее проклятие в АПЛ как-то поймал Тимо Вернер.

💭Фанаты других клубов АПЛ оценили подобную неудачу Кая Хавертца, переведя все в шутки:

💭Кто-то удивлен? По-моему это его обычное состояние. Пересмотрите вторую и третью попытку. У вас нет дежавю? Вратарь мог взять стул и закурить сигару.

💭Что еще хуже, похоже, что он старался. В прошлом сезоне он всегда выглядел именно так, особенно в больших матчах. Видимо это его стиль.

💭«Арсенал», если вы хотите сдать его назад по гарантии, то у вас ничего не выйдет.

💭Просто напомню всем, что в «Челси» прошлого сезона он играл форварда.

Этим летом Кай Хавертц перебрался из «Челси» в «Арсенал» за 75 млн евро. Он подписал трехлетний контракт с клубом.