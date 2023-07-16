По мере развития саудовской про-лиги она становится все более привлекательной для игроков, особенно для тех, кто начинает угасать или близок к выходу на пенсию. Саудовские клубы могут предложить таким игрокам большую зарплату, и поразмышляли, кому из звезд АПЛ скоро может прийти такое предложение.

Уилфрид Заа

Заа в настоящее время является свободным агентом, поскольку его контракт в «Кристал Пэлас» подошла к концу. С представителями ивуарийца общались несколько команд, в том числе чемпионы Франции «Пари Сен-Жермен», обладатель Скудетто «Наполи», а также «Лацио» и «Галатасарай».

Кроме них интерес к Заа проявляют «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак».

Обамеянг

«Челси» активно пытается продать Пьера-Эмерика в СаудовскуюАравию, они твердо намерены исключить 34-летнего игрока из своих зарплатных расходов.

Переезд в Саудовскую Аравию может стать лучшим вариантом как для «Челси», так и для самого Обамеянга, учитывая скромное игровое время.

Филиппе Коутиньо

По сообщениям, Коутиньо попал в поле зрения Джеррарда этим летом. Бразилец, безусловно, заинтересован в переходе в «Аль-Иттифак», чтобы воссоединиться со своим бывшим партнером по команде и тренером.

После увольнения Джеррарда в октябре 2022 года Коутиньо было сложно получить игровое время в «Вилле». В сезоне-2022/23 он провел всего семь стартовых матчей в АПЛ.

Хаким Зиеш

Зиеша играть в Саудовской Аравии вполне понятно, он уже был почти готов перейти в «Аль-Наср», но сделка сорвалась. Медицинское обследование выявило у него проблемы с коленом и бедром, в результате чего первоначальное предложение было пересмотрено и снижено на 40%.

Зиеш отклонил предложение, но в нем заинтересован другой клуб. «Аль-Ахли» пытается подписать Рияда Мареза, но если им это не удастся, то они переключатся интерес на Зиеша.

Джесси Лингард

Для Джесси Лингарда переезд в саудовскую лигу может стать лучшим вариантом, поскольку бывшая звезда «Ман Юнайтед» в настоящее время без клуба, и его не продлил даже «Ноттингем Форест».

Уго Льорис

Француз уже дал понять, что хочет покинуть северный Лондон после 11 лет, проведенных в клубе. Льорис не собирается долго сидеть без клуба. Ему уже поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии. Несмотря на то, что его лучшие годы позади, время показать себя еще есть – тем более, что он очевидно станет лучшим вратарем саудовской лиги.

Джейми Варди

У Варди осталось менее 12 месяцев контракта с «Лестером», и, учитывая его возраст (36 лет), переезд в Саудовскую Аравию может стать для него отличным вариантом. Несколько клубов, в том числе «Халедж», даже выразили заинтересованность в приобретении англичанина.

Однако Варди отклонил эти предложения, так как считает, что страна не подходит для него и его семьи.