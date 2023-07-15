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АПЛ расстается с мячами Nike после 25 лет. Выбираем лучший за все сезоны

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Премьер-лига меняет поставщика мячей после 25-летнего сотрудничества с компанией Nike. Американский свуш изображён на мячах Премьер-лиги с сезона-2000/01, однако переговоры о продлении контракта на период после 2025 года зашли в тупик.

Премьер-лига не стала терять времени на поиски нового поставщика и заключила соглашение с Puma. Начиная с сезона-2025/26, Puma станет партнером лиги и будет поставлять мячи.

Puma уже имеет опыт поставок мячей для Серии А, Ла Лиги и Английской футбольной лиги. В течение следующих двух сезонов Nike будет продолжать поставлять мячи для Премьер-лиги, пока не вступит в силу соглашение с Puma.

Closer Look: Full Premier League Ball History - Footy Headlines
Every Nike Hi-Vis Premier League Ball Since 2004 - Full History - Footy Headlines

Какой ваш любимый мяч от Nike для АПЛ?

13 комментариев

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El centrocampista
03-04
+3
0
+3
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Döwran
лучший 16 17
+3
-2
+1
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Григорий Задачин
08-09
+2
-1
+1
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Кулёс
04-05 и 05-06 и блистательный Анри)
Самые чумовые банки такими ложил
+1
0
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bazarnoff
мой любимый был в первом сезоне, который я смотрел АПЛ
1999-2000

https://www.picclickimg.com/VVkAAOSw7j5bArao/Mitre-ULTIMAX-Premier-League-Official-Match-Ball-of.webp
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Tigo_Volchara93
03/04
0
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Warwar
05-06,10-11
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Заборостроитель
06-08
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Vovan94
07/08 был у меня . Один из самых крутых мячей,которым удалось поиграть. Да и года сами по себе были хорошими на воспоминания
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Алексей Хороший
06-08
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AurelioDeLaurentis
мне понравились те, которыми играли в 2000-2004 гг
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r24y48pvqr
Мне нравятся желтые
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Сан Икер
Ни разу в руках не держал мячи, которые пошли с 2020-го. Они резиновые ? Играл как то резиновым мячом, чуть без пальцев остался :)
Предыдущие что то вроде кожи/дерматина были же.
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