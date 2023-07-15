13 комментариев

Премьер-лига меняет поставщика мячей после 25-летнего сотрудничества с компанией Nike. Американский свуш изображён на мячах Премьер-лиги с сезона-2000/01, однако переговоры о продлении контракта на период после 2025 года зашли в тупик.

Премьер-лига не стала терять времени на поиски нового поставщика и заключила соглашение с Puma. Начиная с сезона-2025/26, Puma станет партнером лиги и будет поставлять мячи.

Puma уже имеет опыт поставок мячей для Серии А, Ла Лиги и Английской футбольной лиги. В течение следующих двух сезонов Nike будет продолжать поставлять мячи для Премьер-лиги, пока не вступит в силу соглашение с Puma.

Какой ваш любимый мяч от Nike для АПЛ?