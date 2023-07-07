Пошел по стопам бельгийца, но не по тем.

В январе «Челси» заплатил донецкому «Шахтеру» за Михаила Мудрика целых 88 млн фунтов. С тех пор он все еще не адаптировался в клубе и не забил ни одного гола.

Однако сейчас 22-летний игрок блистал за сборную Украины на Евро U21, подарив несколько волшебных моментов в игре против Франции. Благодаря его яркой игре команда обыграла французов со счетом 3:1 и вышла в полуфинал. Такой результат позволил сборной квалифицироваться на ближайшие олимпийские игры.

К сожалению, матч против Испании стал последним для украинцев, так как их разгромили 5:1. Голевой пас на единственный гол отдал как раз Мудрик.

После игры Михаила заметили в столице Румынии Бухаресте в довольно необычном для футболиста месте: он заказывал еду в кассе самообслуживания McDonald’s.

У болельщиков «Челси» видео вызвало шутки и недоумение. Некоторые из них сразу вспомнили Эдена Азара, с которым украинца постоянно сравнивали.

💭 Миша, когда тебя сравнивали с Азаром, то имели в виду игру на поле, а не лишние килограммы.

💭 Успокойтесь и дайте ему спокойно заказать наггетсы.

💭 Интересно, он выбрал МакФлурри или МакСанди?

💭 Пришел на собеседование?