In English, please
Блог

Видео дня📹 Новички «Арсенала» - знали ли они, как все обернется?

Клубы Клубы
Кай Хавертц Кай Хавертц
Деклан Райс Деклан Райс
Арсенал Арсенал
Жоржиньо Жоржиньо
Футбол Футбол

Теперь вместе будут отстаивать честь «канониров».

В сети завирусилось видео, на котором Кай Хавертц, Жоржиньо (тогда еще игроки «Челси») о чем-то спорят с Декланом Райсом в форме «Вест Хэма».

Жоржиньо перешел в «Арсенал» еще в прошлом сезоне, Хавертц стал «канониром» несколько дней назад, а Райс вот-вот получит игровой номер - «Арсенал» уже запланировал медосмотр Деклана.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитника «Вест Хэма» обследуют в пятницу. После этого будут проверены все документы, сопровождающие сделку, и в течение суток стороны их подпишут.

Сообщалось, что «канониры» выплатят «молотобойцам» 100 млн фунтов тремя платежами. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий