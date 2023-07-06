Видео дня📹 Новички «Арсенала» - знали ли они, как все обернется?
Теперь вместе будут отстаивать честь «канониров».
В сети завирусилось видео, на котором Кай Хавертц, Жоржиньо (тогда еще игроки «Челси») о чем-то спорят с Декланом Райсом в форме «Вест Хэма».
Жоржиньо перешел в «Арсенал» еще в прошлом сезоне, Хавертц стал «канониром» несколько дней назад, а Райс вот-вот получит игровой номер - «Арсенал» уже запланировал медосмотр Деклана.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитника «Вест Хэма» обследуют в пятницу. После этого будут проверены все документы, сопровождающие сделку, и в течение суток стороны их подпишут.
Сообщалось, что «канониры» выплатят «молотобойцам» 100 млн фунтов тремя платежами. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
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