Теперь вместе будут отстаивать честь «канониров».

В сети завирусилось видео, на котором Кай Хавертц, Жоржиньо (тогда еще игроки «Челси») о чем-то спорят с Декланом Райсом в форме «Вест Хэма».

Жоржиньо перешел в «Арсенал» еще в прошлом сезоне, Хавертц стал «канониром» несколько дней назад, а Райс вот-вот получит игровой номер - «Арсенал» уже запланировал медосмотр Деклана.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитника «Вест Хэма» обследуют в пятницу. После этого будут проверены все документы, сопровождающие сделку, и в течение суток стороны их подпишут.

Сообщалось, что «канониры» выплатят «молотобойцам» 100 млн фунтов тремя платежами. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.