Инсайды от Фабрицио Романо.

По данным Фабрицио Романо, новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хотел сохранить Мэйсона Маунта.

Аргентинец настаивал на том, чтобы «синие» продлили контракт с 24-летним игроком, но во время переговоров стороны были слишком далеки друг от друга.

Тем временем, Эрик тен Хаг сыграл «решающую роль» в привлечении полузащитника сборной Англии в «Юнайтед». Он восхитился «навыками и желанием» игрока.

Мэйсон Маунт был официально объявлен игроком «Юнайтед» в среду утром. «Красные дьяволы» достигли соглашения с «Челси» на сумму в 60 млн фунтов. Игрок выбрал седьмой номер.