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Трогательное прощание Риса Джеймса с Маунтом: они вместе играли за «Челси» с 6-летнего возраста😢😢😢

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Грустный момент.

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в среду стал игроком «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы официально объявили о трансфере 24-летнего хавбека, который подписал контракт на 5 лет с возможностью продления на год.

Уже бывший партнер Маунта по «Челси» Рис Джеймс у себя на странице выложил трогательный пост, посвященный своему другу детства.

«Мой брат. С чего мне начать. Я знаю тебя с 6 лет, мы росли вместе и похожими путями шли в первую команду. Что казалось практически невозможным. Я с гордостью могу сказать, что сделал это вместе с тобой. Я видел тебя маленьким мальчиком и наблюдал, как ты превращаешься в мужчину и игрока, которым ты являешься сегодня, ты заставил гордиться собой и своей семьей. У нас были одни из лучших дней нашей карьеры, когда были вместе, они останутся со мной навсегда. Грустно прощаться. Желаю тебе только счастья, крепкого здоровья и удачи в новом приключении! Ты всегда будешь с голубым сердцем!»

1 комментарий

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СэрАлексФергюсон
Эх, а ведь Абрамович мечтал, чтобы Челси выиграл ЛЧ с 6 воспитаникаме в составе, но в тот финал вышли двое, а теперь в Челси остался только один 😔
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