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Дичь от английских школьников: после перехода Маунта в «МЮ» они надругались над футболкой воспитанника «Челси«😱😱😱

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Стыдоба какая-то.

Вчерашнюю новость о переходе Мэйсона Маунта из «Челси» в «Юнайтед» многие болельщики «синих» восприняли с негодованием - все-таки клуб расстался с собственным воспитанником.

Дело дошло до того, что фанаты устроили атаку на страницу игрока в твиттере, но лондонских школьников теперь уже вряд ли кто-то переплюнет - они устроили настоящую расправу над футболкой «Челси» с фамилией игрока.

5 комментариев

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СэрАлексФергюсон
Жесть конечно
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Саша Пышкин
Ответ СэрАлексФергюсон
Жесть конечно
Маунт ушёл за деньгами, да ещё в такой трудный период для Челси, болел можно понять, но всё таки форма их издевательства мне показалась чрезмерной
+1
0
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Игорь Кантона
Ответ Саша Пышкин
Маунт ушёл за деньгами, да ещё в такой трудный период для Челси, болел можно понять, но всё таки форма их издевательства мне показалась чрезмерной
Челси предлагал столько же денег. За никакими деньгами он не пошел.
+1
0
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Andy93
Ну это база
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Elik1989
Пара школаты - это норм.
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