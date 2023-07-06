Стыдоба какая-то.

Вчерашнюю новость о переходе Мэйсона Маунта из «Челси» в «Юнайтед» многие болельщики «синих» восприняли с негодованием - все-таки клуб расстался с собственным воспитанником.

Дело дошло до того, что фанаты устроили атаку на страницу игрока в твиттере, но лондонских школьников теперь уже вряд ли кто-то переплюнет - они устроили настоящую расправу над футболкой «Челси» с фамилией игрока.