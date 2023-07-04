In English, please
Блог

🙅 «Челси» отказался от идеи приобретения Осимхена. Лондонцы рассматривают только три кандидатуры

Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Клубы Клубы
Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
Челси Челси
Душан Влахович Душан Влахович
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Футбол Футбол

Дорого даже для Боули.

По информации репортера Феликса Джонсона, «Челси» сузил выбор нового нападающего до трех кандидатур: Душана Влаховича, Лаутаро Мартинеса и Рандаля Коло-Муани.

Это связано с ценой нигерийца: «Наполи» просит за игрока €180 млн, поэтому лондонцы вышли из гонки за подписание нападающего.

«Челси» в январе провел удачные переговоры с «Ювентусом» по Влаховичу, но еще не сделал конкретного предложения.

Касательно Мартинеса - это нападающий, которым восхищается новый наставник «Челси» Маурисио Почеттино.

Синие также присматриваются к французскому нападающему Коло-Муани, который оценивается в €70 млн. Но «Челси» столкнется с жесткой конкуренцией за трансфер с мюнхенской «Баварией», которая крайне заинтересована в футболисте.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luurluur96@gmail.com
d
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demoznq
Ответ Виктор Кашшаи
Слава Богу! Не угробят пацану карьеру своим появлением. Да и зачем Осимхену это нужно? Из ЛЧ переходить в клуб, который не играет даже в ЛК, а перспективы у него оказаться в чемпионшипе)
Ну в Барсу же переходили игроки, чтобы позорно вылетать из ЛЕ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Ответ Demoznq
Ну в Барсу же переходили игроки, чтобы позорно вылетать из ЛЕ
да я знаю, что вы скоро забудете о такой вещи, как чемпионство, но всё же)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий