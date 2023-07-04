🙅 «Челси» отказался от идеи приобретения Осимхена. Лондонцы рассматривают только три кандидатуры
Дорого даже для Боули.
По информации репортера Феликса Джонсона, «Челси» сузил выбор нового нападающего до трех кандидатур: Душана Влаховича, Лаутаро Мартинеса и Рандаля Коло-Муани.
Это связано с ценой нигерийца: «Наполи» просит за игрока €180 млн, поэтому лондонцы вышли из гонки за подписание нападающего.
«Челси» в январе провел удачные переговоры с «Ювентусом» по Влаховичу, но еще не сделал конкретного предложения.
Касательно Мартинеса - это нападающий, которым восхищается новый наставник «Челси» Маурисио Почеттино.
Синие также присматриваются к французскому нападающему Коло-Муани, который оценивается в €70 млн. Но «Челси» столкнется с жесткой конкуренцией за трансфер с мюнхенской «Баварией», которая крайне заинтересована в футболисте.
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