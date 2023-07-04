Дорого даже для Боули.

По информации репортера Феликса Джонсона, «Челси» сузил выбор нового нападающего до трех кандидатур: Душана Влаховича, Лаутаро Мартинеса и Рандаля Коло-Муани.

Это связано с ценой нигерийца: «Наполи» просит за игрока €180 млн, поэтому лондонцы вышли из гонки за подписание нападающего.

«Челси» в январе провел удачные переговоры с «Ювентусом» по Влаховичу, но еще не сделал конкретного предложения.

Касательно Мартинеса - это нападающий, которым восхищается новый наставник «Челси» Маурисио Почеттино.

Синие также присматриваются к французскому нападающему Коло-Муани, который оценивается в €70 млн. Но «Челси» столкнется с жесткой конкуренцией за трансфер с мюнхенской «Баварией», которая крайне заинтересована в футболисте.