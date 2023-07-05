Маунт - супер-трансфер для «МЮ» и огромная потеря для «Челси»: Мэйсон абсолютно лучший игрок «синих» с тех пор, как начал играть за основу
У англичанина сумасшедшая статистика.
Маунт является воспитанником академии «Челси». В сезоне 2016/17 провел за молодежную команду 21 матч, забил четыре мяча.
За основу «синих» Мэйсон дебютировал 12 августа 2019 года, занятно, что первый матч пришелся как раз против «Манчестер Юнайтед» - тогда «дьяволы» камня на камне не оставили от лондонцев - 4:0. Маунт вышел на поле с первых минут и отыграл в поединке все 90 минут.
С тех пор у Мэйсона вот такая просто невероятная статистика:
Количество проведенных матчей - 129. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».
Количество проведенных матчей с первых минут - 111. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».
Количество созданных голевых моментов - 227. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».
Количество голов - 27. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».
Количество голевых передач - 22. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».
Количество сыгранных минут - 9 784. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».
Вот такого игрока получил «Юнайтед».
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