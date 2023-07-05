У англичанина сумасшедшая статистика.

Маунт является воспитанником академии «Челси». В сезоне 2016/17 провел за молодежную команду 21 матч, забил четыре мяча.

За основу «синих» Мэйсон дебютировал 12 августа 2019 года, занятно, что первый матч пришелся как раз против «Манчестер Юнайтед» - тогда «дьяволы» камня на камне не оставили от лондонцев - 4:0. Маунт вышел на поле с первых минут и отыграл в поединке все 90 минут.

С тех пор у Мэйсона вот такая просто невероятная статистика:

Количество проведенных матчей - 129. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество проведенных матчей с первых минут - 111. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество созданных голевых моментов - 227. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество голов - 27. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество голевых передач - 22. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество сыгранных минут - 9 784. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Вот такого игрока получил «Юнайтед».