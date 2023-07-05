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Маунт - супер-трансфер для «МЮ» и огромная потеря для «Челси»: Мэйсон абсолютно лучший игрок «синих» с тех пор, как начал играть за основу

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Футбол Футбол

У англичанина сумасшедшая статистика.

Маунт является воспитанником академии «Челси». В сезоне 2016/17 провел за молодежную команду 21 матч, забил четыре мяча.

За основу «синих» Мэйсон дебютировал 12 августа 2019 года, занятно, что первый матч пришелся как раз против «Манчестер Юнайтед» - тогда «дьяволы» камня на камне не оставили от лондонцев - 4:0. Маунт вышел на поле с первых минут и отыграл в поединке все 90 минут.

С тех пор у Мэйсона вот такая просто невероятная статистика:

Количество проведенных матчей - 129. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество проведенных матчей с первых минут - 111. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество созданных голевых моментов - 227. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество голов - 27. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество голевых передач - 22. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Количество сыгранных минут - 9 784. Больше, чем у любого другого игрока «Челси».

Вот такого игрока получил «Юнайтед».

2 комментария

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Ахма Начоо
Тут и не поспоришь, я даже в недоумении от того зачем Челси продал его, всё равно что при ангине отрезать ногу причём по шею.
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Александр Касьянов
Не ставьте под ним тег Челси
+3
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