Кай Хавертц стал самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала» после недавнего подписания контракта.

Ранее самыми высокооплачиваемыми игроками были Габриэль Жезус и Томас Парти, получая £ 265 тыс. и £ 200 тыс. в неделю – в большом отрыве от другого состава.

По сообщениям инсайдеров, зарплата Хавертца составит 330 000 фунтов в неделю, хотя эта цифра может стать еще выше, если учесть бонусы.

Удивительно, но капитан и лидер Мартин Эдегор и Габриэл Мартинелли не входят в число самых высокооплачиваемых игроков, к которым относится даже Николя Пепе.