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У «Арсенала» странная зарлпатная политика: два лидера получают меньше Пепе, самые высокооплачиваемые – в большом отрыве от всех. А кто первый?

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Кай Хавертц стал самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала» после недавнего подписания контракта.

Win yourself a new Kai Havertz home shirt! | News | Arsenal.com

Ранее самыми высокооплачиваемыми игроками были Габриэль Жезус и Томас Парти, получая £ 265 тыс. и £ 200 тыс. в неделю – в большом отрыве от другого состава.

По сообщениям инсайдеров, зарплата Хавертца составит 330 000 фунтов в неделю, хотя эта цифра может стать еще выше, если учесть бонусы.

Удивительно, но капитан и лидер Мартин Эдегор и Габриэл Мартинелли не входят в число самых высокооплачиваемых игроков, к которым относится даже Николя Пепе.

2 комментария

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Андрей
Ничего странного. Эдегор подписывал контракт до того, как стал лидером и капитаном, в этом году переподпишут. Цифры по Мартинелли, как и, кстати, по Сака, занижены - более надёжные источники указывали у обоих в новых контрактах цифру выше 200 тысяч фунтов. Хаверц пришел из Челси, где был на высокой зарплате - ожидаемо, что он не захотел ее понижать. Ну а Пепе… недоразумение, как и весь период Эмери и Санллехи))
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panchovilla
Заголовок поправьте)
«Зарплатная» всё-таки
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