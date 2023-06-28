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Нголо Канте купил в Бельгии футбольный клуб - через неделю после того, как подписал контракт на 25 миллионов евро в год🔥🔥🔥

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Просто красавчик.

20 июня стало известно, что Канте в качестве свободного агента переходит в «Аль-Иттихад» - контракт до 2027-го года с зарплатой 25 миллионов евро в год.

А чуть больше, чем через неделю стало известно, что Нголо купил футбольный клуб. Полузащитник сборной Франции приобрел бельгийский «Эксельсиор Виртон». Он вступит в должность первого июля.

В следующем сезоне клуб выступит в третьем дивизионе чемпионата Бельгии – он вылетел из второй по силе лиге по итогам сезона-2022/23. Команда базируется в Виртоне, ее стадион вмещает чуть больше 4 тысяч человек и выглядит вот так.

Помогать Нголо рулить клубом будет исполнительный директор из Англии Алекс Хэйс.

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