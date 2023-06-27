Закадычные враги Каррагер и Невилл вновь порадовали аудиторию своей динамикой. На этот раз поводом стал мурал, посвященный экс-игроку «Юнайтед».

Изображение Гари появилось в Бутле – городке, который считается пригородом Ливерпуля. Именно здесь в 1978 году родился Джейми Каррагер. Отличное место, чтобы запечатлеть легенду «МЮ», верно?

Вместе с Каррагером и Невиллом за своеобразным открытием мурала наблюдал боксер и уроженец Ливерпуля Тони Белью. Гари эффектно представил фреску с собственным изображением: «Жители Бутла, вы приняли меня так, как сами того не ожидали. В честь моего визита смотрите, что мы подготовили».

После этих слов фургон, стоявший у стены, отъехал и перед зрителями предстало изображение Невилла. Разумеется, фото, на которое при создании опирались художники, обладает особой историей. На мурале запечатлено празднование Невиллом гола в ворота «Ливерпуля» перед гостевой трибуной «Олд Траффорда» в 2006 году.

Мурал с Гари художники расположили возле гигантского изображения Каррагера. Джейми забавно отреагировал на такое произведение искусства: «Не могу в это поверить! Я ждал годы, чтобы получить нечто такое. Столько работал для этого города и сообщества, чтобы получить нечто похожее. А он просто взял и вот так вот это заполучил!»

Белью идею тоже не оценил: «Это просто позорище! Изобразить человека из Манчестера посреди Бутла. У него на лбу точно появятся рисунки каких-то гениталий. Это я вам гарантирую. Потому что если их не будет здесь через 20 минут, я вернусь и сам их пририсую».

А вот Невилл остался доволен: «О, да, преследую Каррагера с 1992 года. Всю жизнь вывожу из себя скаузеров».

Как долго мурал с изображением легенды «красных дьяволов» просуществует в родном городе легенды «Ливерпуля»?