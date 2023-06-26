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🌎😱 За время предсезонки клубы АПЛ больше 6 раз облетят Землю. Смотрим, какое расстояние придется преодолеть каждой из команд

Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
Лутон Лутон
Бернли Бернли
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
Футбол Футбол

Безумные цифры.

Уже совсем скоро сезон отпусков подойдет к концу, и игроки вернутся на базы своих команд. Перед новым розыгрышем титула им предстоит не только пройти предсезонную подготовку, но и провести множество товарищеских матчей по всему миру.

Клубы традиционно устраивают летние туры, чтобы увеличить свою узнаваемость, но в этом году многим командам АПЛ предстоит провести ошеломляющее количество времени в самолетах.

В общей сложности английские клубы сыграют в 64 матчах в 15 странах за 26 дней. Все вместе они пролетят более 170 000 миль (273 588 км), что в 6.8 раз больше длины экватора.

Клубы, завершившие предыдущий сезон в топ-6, пролетят больше остальных, но рекордсменом станет «Тоттенхэм», который преодолеет 19 960 миль (32 122 км).

«Шпорам» предстоит провести целый день в воздухе, чтобы добраться до Перта в Западной Австралии, где они сыграют с «Вест Хэмом». А после их ждет 6-часовой перелет в Таиланд, короткая поездка в Сингапур и еще 14 часов понадобится, чтобы вернуться обратно в Лондон.

У «Манчестер Юнайтед» будет самый загруженный график — команда Эрика тен Хаг сыграет 7 матчей за 25 дней, проехав за это время больше 15 000 миль (24 140 км).

«Красные дьяволы» начнут с игры с «Лидсом» в Осло, затем отправятся в Эдинбург, где встретятся с «Лионом», а после перелетят через Атлантику. В США они сыграют с «Арсеналом», «Рексхэмом», «Реалом» и дортмундской «Боруссией», а финальной точкой станет матч с «Атлетик Бильбао» в Дублине.

Учитывая, что три клуба будут спокойно готовится к новому сезону без единой поездки, а еще три команды не полетят дальше Европы, намечается серьезный дисбаланс. Долгие перелеты и высокая нагрузка вполне могут повлиять на результаты в начале сезона.

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