Безумные цифры.

Уже совсем скоро сезон отпусков подойдет к концу, и игроки вернутся на базы своих команд. Перед новым розыгрышем титула им предстоит не только пройти предсезонную подготовку, но и провести множество товарищеских матчей по всему миру.

Клубы традиционно устраивают летние туры, чтобы увеличить свою узнаваемость, но в этом году многим командам АПЛ предстоит провести ошеломляющее количество времени в самолетах.

В общей сложности английские клубы сыграют в 64 матчах в 15 странах за 26 дней. Все вместе они пролетят более 170 000 миль (273 588 км), что в 6.8 раз больше длины экватора.

Клубы, завершившие предыдущий сезон в топ-6, пролетят больше остальных, но рекордсменом станет «Тоттенхэм», который преодолеет 19 960 миль (32 122 км).

«Шпорам» предстоит провести целый день в воздухе, чтобы добраться до Перта в Западной Австралии, где они сыграют с «Вест Хэмом». А после их ждет 6-часовой перелет в Таиланд, короткая поездка в Сингапур и еще 14 часов понадобится, чтобы вернуться обратно в Лондон.

У «Манчестер Юнайтед» будет самый загруженный график — команда Эрика тен Хаг сыграет 7 матчей за 25 дней, проехав за это время больше 15 000 миль (24 140 км).

«Красные дьяволы» начнут с игры с «Лидсом» в Осло, затем отправятся в Эдинбург, где встретятся с «Лионом», а после перелетят через Атлантику. В США они сыграют с «Арсеналом», «Рексхэмом», «Реалом» и дортмундской «Боруссией», а финальной точкой станет матч с «Атлетик Бильбао» в Дублине.

Учитывая, что три клуба будут спокойно готовится к новому сезону без единой поездки, а еще три команды не полетят дальше Европы, намечается серьезный дисбаланс. Долгие перелеты и высокая нагрузка вполне могут повлиять на результаты в начале сезона.