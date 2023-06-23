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«Думал, с этими ребятами мы порвем всех». Холдинг назвал двух игроков, с которыми «Арсенал» мог выиграть АПЛ – но что-то пошло не так

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В недавнем интервью Роб Холдинг сказал: «Многие игроки «Арсенала» всегда говорили, что Санти Касорла лучший, потому что он играет обеими ногами, технически он очень чист.

Я полностью согласен и думаю, что он был великолепен, но Месут Озил делал волшебные вещи, и вы видели это на тренировках.

Я помню одно занятие, когда только что подписали [Генриха] Мхитаряна. Мы проводили тренировку по владению мячом, и эти двое были в одной команде.

Они просто бегали вокруг нас, пасуя друг другу, почти не используя никого другого. Это было пугающе. Я думал, что мы выиграем лигу. Я думал, что с этими ребятами мы просто порвем всех, и это будет невероятно.

Футбольный интеллект Озила очень высок».

Озил, считающийся одним из самых технически одаренных игроков в истории, провел восемь лет в «Арсенале». Мхитарян же проработал в клубе всего два года, но приблизиться к чемпионству эти ребята так и не помогли.

Ozil v Mkhitaryan: Footballers wade into Armenia-Azerbaijan conflict | Middle East Eye

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