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Фабрицио Романо вещает «Here we go!», а значит кто-то куда-то перешел.

Полузащитник «Вильярреала» Николас Джексон теперь будет выступать за «Челси», сообщает инсайдер.

«Челси» наконец-то достиг окончательного соглашения по трансферу Николаса Джексона!

«Вильярреал» принял предложение «Челси» о трансфере, который принесет клубу € 35 млн евро, но выплата будет не единовременной, а в рассрочку.

Запланировано объявление, личные условия уже согласованы», - написал Романо.

Николас Джексон забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи в прошлом сезоне Ла Лиги. Сенегальцу 22 года.