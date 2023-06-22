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Де Брюйне и Холанд лишь на третьем месте. Какая связка в прошедшем сезоне АПЛ была лучшей по созданным шансам?

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Антони Антони
Футбол Футбол

Догадываетесь, кто возглавил список?

Opta определила лучшую связку прошедшего сезона по количеству созданных моментов, и, на удивление, дуэт Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанд далек от первого места.

Эти два игрока были одними из главных творцов успеха «Сити», завоевавшего свой первый требл в истории. В общей сложности бельгиец создал для нападающего 26 моментов, и, с учетом того, что норвежец забил рекордные 36 голов и теперь должен получить «Золотую бутсу», вклад полузащитника выглядит еще более впечатляющим.

 

Но, несмотря на их впечатляющие результаты, Де Брюйне и Холанд заняли только третье место среди лучших пар в сезоне 2022/23. Их опередили представители двух команд: «Арсенала» и «Юнайтед».

 

На втором месте в списке находятся два защитника — Киран Триппьер и Фабиан Шер из «Ньюкасла». Правый защитник «сорок» создал 27 моментов для швейцарца, и в основном это происходило на стандартах.

Самым эффективным партнерством в лиге по этому показателю оказался дуэт «красных дьяволов» — Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд. Португалец не только создал для Рэшфорда впечатляющие 36 шансов, но и дважды попал в рейтинг благодаря партнерству с Антони.

Полный список лучших связок прошедшего сезона выглядит так:

Бруну — настоящая машина.

4 комментария

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kilcher
Если бы у Трипса была хоть одна голевая на Шера при этом))
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Александр Кужаль
"Их опередили представители двух команд: «Арсенала» и «Юнайтед»." Всё-таки Ньюкасла, а не Арсенала
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Vezdexodof
stebakova в своём репертуаре. Судя по таблице Касл второй ,а не арсенал.
Учиться, учиться и ещё раз учиться,stebakova!
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