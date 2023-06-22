«Красные дьяволы» этим летом хотят подписать Маунта. Пока переговоры идут тяжело, стороны не могут договориться о сумме трансфера.

По данным Sky Sports, «Юнайтед» готов сделать «Челси» третье предложение по Мэйсону. Ранее лондонцы отклонили два предложения «дьяволов» на 40 млн фунтов и 45+5 млн фунтов, утверждает The Athletic.

Как пишет The Telegraph, полузащитником также интересуется «Ливерпуль», но игрок отдает предпочтение «Юнайтед», потому что в следующем сезоне «дьяволы» сыграют в Лиге чемпионов.

Похоже, сейчас самое время вспомнить слова Маунта про своего любимого игрока «МЮ» – Криштиану Роналду. Пару лет назад в беседе с Amazon Prime англичанин объяснил, как на него повлиял португалец:

«Думаю, все видели то видео, на котором я в подростковом возрасте исполняю штрафной в стиле Роналду. Я всегда очень внимательно наблюдал за ним, когда он еще в юности выступал за «Юнайтед». Мне нравилось, как он играл, нравились его штрафные.

Я ведь был большим поклонником «Портсмута», однажды я пошел на их матч, когда они играли на «Олд Траффорд». Тогда Роналду забил в ворота Дэвида Джеймса. Я правда был на этой игре, сидел в районе углового и увидел этот гол своими глазами. Думаю, после этого я влюбился в его технику и в целом в него как игрока. Поэтому я всегда стараюсь наблюдать за ним и думать над тем, что из его футбола я могу привнести в собственную игру».

А вот то самое видео, о котором говорит Мэйсон:

По информации The Athletic, «Челси» требует за Маунта 60+5 млн фунтов. Если у «МЮ» не получится подписать англичанина, клуб переключится на более доступные варианты – Мойсеса Кайседо или Деклана Райса.

Увидим ли мы Маунта, исполняющего штрафной в футболке «красных дьяволов»?