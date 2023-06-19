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Маунт близок к переходу в «Юнайтед». Стало известно, почему Мэйсон предпочел «МЮ» «Ливерпулю»

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«Красные дьяволы» настроены перевезти Маунта из Лондона в Манчестер. По данным Sky Sports, «Челси» отверг первое предложение манкунианцев, которые намеривались заплатить за полузащитника 40 млн евро.

При этом «МЮ» не сомневается, что англичанин не продлит контракт с «Челси», утверждает The Telegraph.

К Маунту также проявляет интерес «Ливерпуль», но игрок отдает предпочтение «Юнайтед», пишет The Telegraph. По информации источника, тот факт, что в следующем сезоне «красные дьяволы» будут выступать в Лиге чемпионов, «сыграл важнейшую роль» в решении англичанина.

Как известно, «Ливерпуль» и «Челси» в грядущем сезоне не смогут побороться за главный трофей в клубном футболе Европы.

А вот «Арсенал» будет выступать в Лиге чемпионов. Команда Артеты тоже интересуется Маунтом, но проигрывает «МЮ» в борьбе за полузащитника.

Где же в итоге окажется Маунт? Может, задержится в «Челси»?

4 комментария

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maaroo luv
Тупо за деньги.
Ни Арсенал,ни Ливерпуль не будут платить настолько как в МЮ. И за трансфер аналогично.
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Гулжигит Жумабаевич
По информации источника тот факт : красные дьяволы по больше дали з/п чем Ливерпуль....
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van
не нужен он ливеру, он просто пассажир
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Нурбек Лесбеков
Ответ Гулжигит Жумабаевич
По информации источника тот факт : красные дьяволы по больше дали з/п чем Ливерпуль....
И это пишет жигит по имени Гулжигит! ))))
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