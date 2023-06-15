Они действительно сделали это.

После того, как «Сити» завоевал требл, обыграв миланский «Интер» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов в Стамбуле, игроки ярко отпраздновали свои достижения с болельщиками.

Грилиш стал главной звездой парада в Манчестере, позволив себе оторваться после года тяжелой работы. Он же и стал главным героем бесспорно лучшей фотографии того дня:

Сам Джек тоже по достоинству оценил этот снимок. Придя в себя после бурного празднования на следующий день, англичанин выложил фото в своих соцсетях с подписью: «Повесьте ее в Лувр».

Именно так и решили поступить ребята из букмекерской конторы Paddy Power.

Они сделали скриншот твита Грилиша, распечатали его и отправились в Париж. К сожалению, воплотить эту затею оказалось не так просто — сотрудница музея не позволила повесить фотографию футболиста рядом с «Моной Лизой», шедевром Леонардо да Винчи.

Но парни не растерялись, и все же нашли, где можно пристроить этот снимок в Лувре. Посмотрите сами:

Ну, технически они исполнили желание Джека. Интересно, узнает ли он об этом 😄