11 июня на «Олд Траффорд» прошел двенадцатый благотворительный матч Soccer Aid. А голкипер «Рексхэма» и новоиспеченный блогер Бен Фостер не только отстоял первые 45 минут на ноль, но и подготовил видео, в которое попал и забавный момент с бывшим игроком «МЮ» Нани.

Традиционно в матче участвуют две команды: одна состоит только из англичан, а во вторую входят известные личности со всего мира; и этот раз не стал исключением. Заявки с обеих сторон пестрили именами экс-футболистов и футболисток, спортсменов, певцов, актеров, телеведущих и многих других.

Матч закончился результативными 4:2 в пользу сборной мира, и для них это стало уже пятой победой подряд. Но главное, что во время матча удалось собрать 14 619 005 фунтов для ЮНИСЕФ.

Через три дня после матча Фостер выпустил занимательный 27-минутный влог с мероприятия, в котором показал закулисье, а также переговорил с некоторыми знаменитостями, в том числе с Нани, который недавно стал свободным агентом.

«Народ, Нани без клуба, я думаю, что ему нужно перейти в «Рексхэм», – заявил Фостер, подойдя к футболисту.

«Никогда не знаешь, что случится!», – ответил Нани.

А болельщики валлийского клуба только за, судя по комментариям под видео Фостера:

💭 «Бен Фостер пытается заполучить Нани для «Рексхэма»…А почему бы и нет?».

💭 «Только что посмотрел влог Бена Фостера – Нани точно будет в «Рексхэме».

💭 «Райан Рейнольдс в шаге от того, чтобы предложить Нани контракт».