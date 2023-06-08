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Эмерсон из «Вест Хэма» после победы в Кубке Конференций установил рекорд, который уже никогда не побьют ни Роналду, ни Месси😱😱😱

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Человек «прошел» европейский футбол.

🏆 - 2019 Лига Европы («Челси»)

🏆 - 2020 чемпионат Европы (сборная Италии)

🏆 - 2021 Лига чемпионов («Челси»)

🏆 - 2021 Суперкубок Европы («Челси»)

🏆 - 2023 Кубок Конференций («Вест Хэм»)

В среду вечером 28-летний Эмерсон стал победителем Лиги конференций в составе «Вест Хэма». В финале была обыграла «Фиорентина» (2:1).

Таким образом, Эмерсон – единственный игрок с победами во всех турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

В составе «Челси» защитник выигрывал Лигу Европы в 2019 году и Лигу чемпионов в 2021-м. Также он является чемпионом Европы в составе сборной Италии и обладателем Суперкубка УЕФА.

3 комментария

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ahma007
Танос получил все кольца бесконечности 🤣
+4
0
+4
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Павел Макаров
Ну да, Месси выиграть Чемпионат Европы сложновато будет...
+2
-1
+1
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Waiway
А Лига Наций - не УЕФАшная разве, ее ФИФА проводит?
0
0
0
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