Человек «прошел» европейский футбол.

🏆 - 2019 Лига Европы («Челси»)

🏆 - 2020 чемпионат Европы (сборная Италии)

🏆 - 2021 Лига чемпионов («Челси»)

🏆 - 2021 Суперкубок Европы («Челси»)

🏆 - 2023 Кубок Конференций («Вест Хэм»)

В среду вечером 28-летний Эмерсон стал победителем Лиги конференций в составе «Вест Хэма». В финале была обыграла «Фиорентина» (2:1).

Таким образом, Эмерсон – единственный игрок с победами во всех турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

В составе «Челси» защитник выигрывал Лигу Европы в 2019 году и Лигу чемпионов в 2021-м. Также он является чемпионом Европы в составе сборной Италии и обладателем Суперкубка УЕФА.