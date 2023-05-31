Герои для всех сторон Манчестера.

Футбольная ассоциация объявила, что легенда «Сити» Майк Саммерби и экс-тренер «Юнайтед» Алекс Фергюсон вынесут мяч на финал Кубка Англии, который пройдет в субботу на «Уэмбли».

Две команды встретятся лицом к лицу в первом в истории манчестерском финале, и у каждой из них есть огромное желание победить. «Красные дьяволы» надеются получить свой второй трофей в дебютном сезоне тен Хага, в то время как «Сити» планирует сохранить свои надежды на получение требла.

«Сити» уже выиграл титул Премьер-лиги, обыграв «Арсенал» в прошлом месяце, и сыграет с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов в Стамбуле всего через семь дней после встречи с «Юнайтед». Тем временем «красные» выиграли Кубок лиги в феврале, завершив шестилетнюю трофейную засуху.

Участие Фергюсона и Саммерби в предматчевой церемонии будет лишь небольшой частью того, что произойдет перед началом матча.

Также на «Уэмбли» запланировано выступление ди-джея BBC Radio 1 Джеремайя Азиама вместе с военным оркестром — они сыграют гимны клубов-участников и самого турнира. Национальный гимн исполнит Жасмин Фолкнер, известная как одно из лучших сопрано в Англии, а после по традиции Уильям, принц Уэльский, который является президентом FA, вынесет кубок и представит его публике.

Нас ждет хорошее зрелище, это уж точно.