Как многое может измениться за один год.

Подошел к концу сезон английской Премьер-лиги 2022/23 — в воскресенье команды отыграли свои последние матчи.

За это время клубы переживали множество потрясений, стоит только вспомнить о том, что за 10 месяцев было уволено 14 тренеров. Ну а перипетии «Челси» не стоит и вспоминать.

Журналист The Mirror Колин Миллар посчитал, сколько очков набрали команды Премьер-лиги по сравнению с прошлым сезоном. И показатели некоторых откровенно впечатляют:

Статистика демонстрирует, что лишь шесть из семнадцати команд смогли улучшить свой результат: «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Арсенал», «Брентфорд» и «Брайтон».

«Ливерпуль» и «Челси» показали максимально драматичное падение, но при этом Юрген Клопп все равно вывел своих игроков на пятую строчку турнирной таблицы, а «Лестер» и «Саутгемптон» вовсе отправились в Чемпионшип.

Безусловно все сезоны разные, обстоятельства меняются день ото дня, и очень редко кому удается удерживать стабильные результаты каждый сезон. Однако проследить динамику порой очень любопытно.