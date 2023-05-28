In English, please
Блог

Как справились команды Премьер-лиги по сравнению с прошлым сезоном? «Ливерпуль» и «Челси» — боль, а вот успех «Ньюкасла» впечатляет

Клубы Клубы
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
Лестер Лестер
Лидс Лидс
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон Брайтон
Челси Челси
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Футбол Футбол

Как многое может измениться за один год.

Подошел к концу сезон английской Премьер-лиги 2022/23 — в воскресенье команды отыграли свои последние матчи.

За это время клубы переживали множество потрясений, стоит только вспомнить о том, что за 10 месяцев было уволено 14 тренеров. Ну а перипетии «Челси» не стоит и вспоминать.

Журналист The Mirror Колин Миллар посчитал, сколько очков набрали команды Премьер-лиги по сравнению с прошлым сезоном. И показатели некоторых откровенно впечатляют:

Статистика демонстрирует, что лишь шесть из семнадцати команд смогли улучшить свой результат: «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Арсенал», «Брентфорд» и «Брайтон».

«Ливерпуль» и «Челси» показали максимально драматичное падение, но при этом Юрген Клопп все равно вывел своих игроков на пятую строчку турнирной таблицы, а «Лестер» и «Саутгемптон» вовсе отправились в Чемпионшип.

Безусловно все сезоны разные, обстоятельства меняются день ото дня, и очень редко кому удается удерживать стабильные результаты каждый сезон. Однако проследить динамику порой очень любопытно.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий