Их выход в АПЛ – чистые эмоции.

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс дал одно из самых эмоциональных послематчевых интервью сезона — он расплакался, увидев фото капитана команды Тома Локьера, празднующего их повышение на больничной койке.

Защитник потерял сознание на поле на 12-й минуте субботнего финала плей-офф Чемпионшипа против «Ковентри Сити». Игрок просто бежал спиной вперед и резко рухнул на землю без какого-либо контакта с другими футболистами.

Медики быстро оказали ему помощь, а после его срочно доставили в местную больницу, где его стабилизировали и провели ряд анализов. Клуб сразу же оповестил фанатов в соцсетях:

«Он отреагировал на лечение и сейчас общается со своей семьей, которая с ним. Мы все с тобой, Локс».

В итоге «Лутон» пробился в высший дивизион, победив «Ковентри» в драматической серии пенальти (6:5).

Сразу же после финального свистка отец Тома, Стив, выложил фотографию защитника на больничной койке. «Том в порядке», — написал он в твиттере. «Очень рад, но так грустно, что он не может быть там со своими товарищами по команде».

Спустя несколько мгновений эксперты Sky Sports увидели фото и поспешили обрадовать босса «Лутона». Реакцию Эдвардса надо видеть:

«Это кажется невероятным, но единственное, о чем я сейчас думаю, — это Том Локьер, — сказал Эдвардс. — В этом сезоне он оказал на нас огромное влияние. Несколько парней разговаривали с ним в больнице. О нем действительно хорошо заботятся. Вот чем сейчас заняты мои мысли. В такое время немного неправильно праздновать. Я просто чувствую себя взволнованным».

Тренер также отметил достижения своего коллеги Марка Робинса, возглавляющего «Ковентри» и всей его команды, и сказал, что он «невероятно городится» своими игроками.

Очень драматичный и эмоциональный день для всего «Лутона». От этого их победа становится намного значимее.

И как хорошо, что Том в порядке!