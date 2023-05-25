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🪨🪨🪨 Подвинься, Мертвый Бассейн – Скала идет. Дуэйн Джонсон собрался купить клуб Национальной лиги Англии

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Были конкурентами «Рексхэма» в этом сезоне.

Дуэйн Джонсон собирается пойти по стопам Райана Рейнольдса. Нет, речь не о «Дэдпуле».

«Саутэнд» – небольшой клуб из подвала английского футбола. Выступает в Национальной лиге (пятый по силе английский дивизион).

Похоже, что невероятный успех «Рексхэма» настолько впечатлил Скалу, что он и сам решил поиграть в менеджера.

По информации Echosport, группа бизнесменов ведет переговоры с владельцем «Саутэнда» Роном Мартином.

Сообщается, что в группу входят: Саймон Джексон и Кристофер Тремейнс из Kimura Capital, а также Дуэйн Джонсон и его продюсерская компания Seven Bucks Productions, заинтересованная в создании документального фильма о команде Национальной лиги.

В этом сезоне Креветки финишировали на восьмом месте в таблице Национальной лиги, на 42 очка отстав от «Рексхэма», который выиграл лигу.

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