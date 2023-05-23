Оказывается, что тоже спонсирует футбольный клуб.

В ноябре 2021 года 63-летний Джереми Кларксон, звезда Top Gear и The Grand Tour, стал спонсором местной небольшой команды «Чедлингтон». На футболках клуба красуется логотип его последнего проекта − Clarkson's Farm («Ферма Кларксона»), который выходил на Amazon Prime.

Во время одного из эпизодов «Фермы Кларксона», легенда сказал следующее: «Если бы я хотел покорить деревню, мне бы понадобился великий жест. И я придумал один. Diddly Squat [название книги Кларксона и идиома, которая означает «вообще ничего» или «ни черта»] спонсирует футбольный клуб «Чедлингтон».

В настоящее время команда выступает в Лиге Уитни (13-й дивизион), но похоже, что теперь Кларксон решил замахнуться на успех Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни.

В своем личном аккаунте в Твиттере Джереми написал следующее: «Окей, «Рексхэм». «Чедлингтон» идет за вами».

Известно, что Кларксон − давний и ярый болельщик «Челси» и регулярно посещает матчи на «Стэмфорд Бридж». Он надеется, что его инвестиции в нелиговую команду окажут больше положительного влияния, чем инвестиции Тодда Боули в «синих». Любимая команда Кларксона потратила более 600 млн евро на новых игроков, но оказалась в нижней части таблицы АПЛ.