9 комментариев

Суд уже признал ее вину.

Как все началось? 21-летняя модель Орла Слоан недолго встречалась с Маунтом, после чего он разорвал отношения. Вскоре она стала атаковать игрока звонками и сообщениями на различных платформах, используя разные номера телефонов и аккаунты в социальных сетях.

В общей сложности модель заводила новый номер 21 раз.

Слоан даже утверждала, что забеременела от Гилмора, хотя пара никогда не была вместе.

В эту среду в Вестминстерском магистратском суде она признала себя виновной в преследовании Маунта, преследовании с угрозами насилия и вызыванием серьезной тревоги или стресса в отношении Гилмора. Также, она была обвинена в еще одном преследовании – защитника «Челси» и сборной Англии Бена Чилуэлла.

Все три игрока «Челси» познакомились со Слоан на вечеринке в 2020 году, прокурор Джейсон Ситал на заседании суда уточнил подробности: «После этого мистер Маунт и мисс Слоан один раз переспали. Они общались около шести месяцев, после чего мистер Маунт решил, что отношения развиваться больше не будут. Он решил прекратить общение с г-жой Слоан».

Игроки подвергались «бомбардировке» сообщениями и звонками от Слоан, которые иногда становились угрожающими.

В одном из сообщений она написала Маунту: «Ты и (Бен) Чилуэлл будете уничтожены. Остерегайтесь дьявольскую малышку, Мэйсон, я могу превратиться в нее за секунду».

В заявлении Маунта говорится: «Она знает, где я живу и где тренируюсь. Я беспокоюсь, что если она не может связаться со мной, она может появиться на базе клуба».

Гилмор, который перешел из «Челси» в «Брайтон» в 2022 году, сказал, что в новом клубе вдали от Лондона ему было особенно трудно справиться с ситуацией.

В заявлении игрока сборной Шотландии говорится: «Я не мог спать, мне приходилось иногда принимать снотворное. Это отразилось на моей работоспособности. В течение некоторого времени я постоянно получал сообщения от Орлы, мне звонили люди, которых она домогалась. Я беспокоился не только за себя, но и за тех, кого преследовала Орла».

Окончательный приговор Слоан будет вынесен 20 июня, суд рассматривает возможность реального тюремного заключения.