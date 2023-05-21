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«Они не станут чемпионами тоже». Экс-защитник «Тоттенхэма» Серж Орье нашел, чем порадовать фанатов «шпор» в конце неудачного сезона

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Счастье в мелочах?

Серж Орье заставил фанатов «Тоттенхэма» улыбнуться, когда «Ноттингем Форест» положил конец надеждам «Арсенала» на победу в Премьер-лиге.

В субботу «канониры» окончательно выпали из гонки за чемпионство после того, как они проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 1:0, тем самым окончательно уступив титул «Манчестер Сити».

Сейчас Орье выступает за «лесников», и он отыграл все 90 минут, в матче, лишившим команду Артеты шансов на чемпионство, но до этого на протяжении четырех сезонов Серж был частью «Тоттенхэма».

Сразу после окончания той встречи защитник выложил сторис в поддержку своего бывшего клуба:

«Если мы не станем чемпионами, они не станут чемпионами тоже. «Шпоры» – вы моя семья ❤️❤️❤️❤️».

Этот сезон «Тоттенхэм» заканчивает очень печально — в тот же день команда проиграла «Брентфорду» со счетом 1:3, несмотря на прекрасный гол Харри Кейна, который поначалу вывел их вперед. На данный момент лондонцы занимают 8-е место в турнирной таблицы, и они уже точно не попадут даже в Лигу конференций.

Может, хотя бы этот жест от Орье поднял настроение фанатам «шпор». Однако вряд ли это заявление понравилось поклонникам «Арсенала».

 

 

1 комментарий

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Артём Куликов
С чего бы это Тоттенхэм лишился шансов попасть в ЛК, если остался один матч и одно очко отставания?
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