10 комментариев

😮Экс-игрок «Сити» Райт-Филлипс жестко подшутил над своим отцом − занес в студию кубок АПЛ. Реакция Иана Райта бесценна
Жестко.
Бывший игрок «Сити» Шон Райт-Филлипс очень любит подкалывать своего отца − легенду «Арсенала» Иана Райта.
На днях, когда старший Райт сидел в студии, его сын подкрался сзади, а в его руках был кубок АПЛ с голубыми ленточками.
Иронию понять очень просто: Райт − легенда «канониров», которые в тяжелой борьбе уступили титул в последних турах «Сити», а за плечами Райта-Филлипса более 200 матчей за «горожан». Причем до того, как они стали одним из лидеров английского футбола.
До этого сын уже устраивал разнос своему отцу. Последний случился в перерыве игры «Сити» и «Арсенала», когда подопечные Пепа Гвардиолы вели со счетом 2:0.
«Как дела? Просто проверяю... Надеюсь, ты в порядке, папа», − написал Райт-Филлипс и отметил отца.
Просто зверь.
не так злобно и токсично как на русском тв