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😮Экс-игрок «Сити» Райт-Филлипс жестко подшутил над своим отцом − занес в студию кубок АПЛ. Реакция Иана Райта бесценна

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Жестко.

Бывший игрок «Сити» Шон Райт-Филлипс очень любит подкалывать своего отца − легенду «Арсенала» Иана Райта.

На днях, когда старший Райт сидел в студии, его сын подкрался сзади, а в его руках был кубок АПЛ с голубыми ленточками.

Иронию понять очень просто: Райт − легенда «канониров», которые в тяжелой борьбе уступили титул в последних турах «Сити», а за плечами Райта-Филлипса более 200 матчей за «горожан». Причем до того, как они стали одним из лидеров английского футбола.

До этого сын уже устраивал разнос своему отцу. Последний случился в перерыве игры «Сити» и «Арсенала», когда подопечные Пепа Гвардиолы вели со счетом 2:0.

«Как дела? Просто проверяю... Надеюсь, ты в порядке, папа», − написал Райт-Филлипс и отметил отца.

Просто зверь.

10 комментариев

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Goozla
Надо было в ответ сказать ему, что он приемный))
+36
-2
+34
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Bahmut
Иан молодец, видно спортом продолжает заниматься, получше сынули выглядит.
+12
0
+12
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Marat_NJL
Ответ Goozla
Надо было в ответ сказать ему, что он приемный))
Ну так и есть, на самом деле)
+9
0
+9
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Джейме Ланнистер
И Райт потом сказал ему "Ты приемный"
+4
0
+4
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Direct free kick
Ответ Alex Alex
нормально не так злобно и токсично как на русском тв
Мужик, ты не Иван Бунин))
+1
0
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#SharkTeam
Как-то и забыл что у них такое родство. А ведь оба топово играли на высшем уровне
0
0
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Иван Иванов
Кстати, их сын и внук сейчас в Стоке играет.
+1
-1
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Alex Alex
нормально
не так злобно и токсично как на русском тв
+1
-1
0
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Олег Василевский
Шон, в отличие от пепса, хоть и отчима, не в курсе, что в помещении мужчине следует снимать головной убор
0
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Я не очень понимаю, кто стебет нас, клуб который на бабки шэйхов смог выиграть титул апл только через сто лет, ну ок! Да, они сейчас на вершине, но не забывайте, что стало с гегемонами АПЛ МЮ и тем же Арсеналос! Их ждет та же участь, когда шейхи наиграются...
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