10 комментариев

Жестко.

Бывший игрок «Сити» Шон Райт-Филлипс очень любит подкалывать своего отца − легенду «Арсенала» Иана Райта.

На днях, когда старший Райт сидел в студии, его сын подкрался сзади, а в его руках был кубок АПЛ с голубыми ленточками.

Иронию понять очень просто: Райт − легенда «канониров», которые в тяжелой борьбе уступили титул в последних турах «Сити», а за плечами Райта-Филлипса более 200 матчей за «горожан». Причем до того, как они стали одним из лидеров английского футбола.

До этого сын уже устраивал разнос своему отцу. Последний случился в перерыве игры «Сити» и «Арсенала», когда подопечные Пепа Гвардиолы вели со счетом 2:0.

«Как дела? Просто проверяю... Надеюсь, ты в порядке, папа», − написал Райт-Филлипс и отметил отца.

Просто зверь.